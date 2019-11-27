عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وغارات إسرائيلية على غزة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

دوت صافرات الإنذار، فجر الأربعاء، في جنوبي إسرائيل بما في ذلك مدينة عسقلان، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية على مواقع في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في عدة تجمعات إسرائيلية في جنوبي إسرائيل، فيما ذكرت محطات التلفزيون الإسرائيلية إنه تم إطلاق الصافرات نتيجة إنذار كاذب.

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وتزامن إطلاق صافرات الإنذار مع تصدي فصائل فلسطينية لطائرات إسرائيلية حلقت في سماء قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن فلسطينيين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على بلدة سديروت، وأن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت إحداهما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية "الحزام الأسود" فهو يرتكب خطأ فادحا، سنرد بحزم على أي اعتداء علينا".

ويشير نتنياهو بذلك إلى الهجمات الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، وأدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.