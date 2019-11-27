"موسم خير علينا".. غرفة السياحة توجه 3 رسائل للمعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عدة رسائل إلى المعتمرين الراغبين في أداء العمرة لعام 1441 هجرية، وشركات السياحة المصرية العاملة في الموسم، تزامنًا مع انطلاق أولى رحلات العمرة، وبدأ التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية، التي انطلقت الاثنين.

وقال الغمري لـ"الخليج 365": "نتمنى أن يكون موسم خير علينا جميعًا، وتحافظ بوابة العمرة على حقوق المعتمرين وعدم تعرضهم لأي مشاكل أو علميات نصب من الوسطاء، وتكون انطلاقة جديدة لبرامج ومستويات أفضل".

وأشار إلى أن أسعار البرامج للموسم الجديد، مناسبة وفقًا للزيادة التي طرأت من الجانبين المصري والسعودي، بزيادة 4 آلاف جنيه عن العام الماضي، لافتًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران هي الأخرى مناسبة جدًا عن العام الماضي.

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ومن المقرر، تقسيم الموسم على فترتين الأولى: بداية رحلات العمرة حتى نهاية شهر شعبان المقبل بعدد 400 ألف تأشيرة، والأخرى خلال شهر رمضان بعدد 100 ألف تأشيرة.

وبلغ عدد شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي 1833 شركة، حيث بدأت في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة، منذ الخميس الماضي وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.

وأطلقت وزارة السياحة، الإثنين الماضي، أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.