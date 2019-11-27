محاميان وتاجر وعمدة قرية.. تفاصيل مشاجرة محكمة دسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بطلب تحريات العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حول واقعة التعدي على محامي من قبل عمدة قرية وتاجر بتحريض من محامي آخر داخل قاعة محكمة دسوق.

كما أمر رئيس نيابة دسوق، استدعاء المشكو في حقهم كل من: "أ.ل.ا"، محامي، ويقيم ببندر دسوق، و"ع.ح.ا"، عمدة قرية بدائرة مركز شرطة دسوق، و"ص.ع.غ"، 49 سنة، تاجر، ويقيمان بقرية محلة مالك، للاستماع لأقوالهم عما نسب إليهم بالتعدي على المجني عليه "س.أ.ع"، 48 سنة، محامي، ويقيم بمحافظة القاهرة، وإحداث إصابته بإصبع الإبهام في مشاجرة داخل قاعة محكمة دسوق.

تولى أحمد رمضان، وكيل نيابة دسوق، بأمانة سر علاء الإدشيهي، سكرتير التحقيق، التحقيقات في الواقعة واستمع إلى أقوال المحامي المصاب، بحضور مجموعة من محامين محكمة دسوق، في مقدمتهم شعبان حماد، وكيل نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ عن محكمة دسوق، تضامنًا مع زميلهم المصاب، فيما ضم المحضر شهود الواقعة كل من المحامون علاء الدين خميس زعلوك، وحسام عطية الشخيبي، وسامح السيد.

التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه بلاغًا من "س.أ.ع"، 48 سنة، محامي، ويقيم بمحافظة القاهرة، بتعدي المدعو "ص.ع.غ"، 49 سنة، تاجر، بعقره من إصبعه أثناء حدوث مشادة حامية وصلت إلى التشاجر محدثًا إصابته فيه، حال تواجد المشكو في حقهما الآخران عمدة قرية بمركز دسوق والمحامي بتحريض من الأخير.

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جرى تحويل المحامي المصاب إلى مستشفى تخصصي بمدينة دسوق، لإجراء جراحة عاجلة في إصبعة، فيما جرى تحويله مرة أخرى إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من التقرير الطبي، الصادر من المستشفى حمل رقم 2084 بتاريخ 26 / 11 / 2019، بإصابته بجرح ردي بأصبع الإبهام باليد اليمنى أبعاده 7 سنتميترًا في نصف سنتيمترًا، مع وجود أشتباه كسر بالسلامية الطرفية بالإبهام الأيمن.

وتبين أنه في ذات الوقت تقدم المحامي الخصم "أ.ل.ا"، ويقيم ببندر دسوق، ببلاغ إلى نيابة القسم، متهمًا زميله الخصم المصاب ومحامي آخر يدعى "س.ا.ع"، بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، ونفس الأمر لموكليه، المشكو في حقهما الآخران التاجر وعمدة قرية بمركز دسوقبتعديهما عليه بالضرب والسب والقذف.

وقال شهود عيان من المحامين لـ"الخليج 365"، إنه أثناء مرافعة المحاميان أمام رئيس محكمة دسوق الكلية "الدائرة الثامنة" برئاسة المستشار محمد زكي حسين، بخصوص تنازع عن قطعة أرض بزمام قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق، خرجا عن المألوف فاضطر رئيس المحكمة يرفع الجلسة، وأعقبها حدوث مشادة كلامية حامية بين المحاميان دعت إلى تدخل المشكو في حقهما التاجر وعمدة قرية بمركز دسوق.

وأضاف شهود العيان أنه على أثر تدخل المشكو في حقهما التاجر وعمدة قرية بمركز دسوق، عقر المشكو في حقه الثاني، المحامي من إصبعه الإبهام حال تواجد المشكو في حقه المحامي الخصم وعمدة قرية بمركز دسوق، فيما تدخل مجموعة من المحامون لتهدئة الأمور بين الطرفين.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 11905 لسنة 2019 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.