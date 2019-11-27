اليوم.. رئيس قناة السويس يزور بورسعيد لتفقد تشغيل "أنفاق 3 يوليو"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يزور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتفقد تشغيل أنفاق 3 يوليو، عقب افتتاح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للأنفاق رسميا، وذلك خلال زيارته للمحافظة بالأمس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية.

ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل الأنفاق لمدة 10 ساعات يوميا يتم زيادتها تدريجيا حتى تصل للعمل 24 ساعة من العمل يوميا.

ونفذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 64 مترا من سطح القناة لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن.

ويبلغ طول النفق الواحد 4 كيلومترات، بينما يبلغ القطر الداخلى لكل نفق 11.4 متر، وارتفاع 5.5 مترا من سطح الأرض، ويتضمن كل نفق 4 ممرات لحالات الطوارئ، ويحتوي كل نفق على 25 ألف قطعة خرسانية المكونة للدوائر داخل جسم النفق، كما يستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد، وتم الإنتهاء من طريق فرعي خارج الأنفاق يربط الأنفاق الجديدة بمحور 30 يونيو.