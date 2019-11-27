"فصل ١٨٧٦ معلمًا عليهم أحكام".. 15 تصريحًا مهمًا لوزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض آخر المستجدات عن بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين، والإعلان عن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي النظام المعدل.

وينشر "الخليج 365"، أبرز تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، كالآتي:

- الإعلان عن فتح الباب للمعلمين المصريين للمشاركة في مسابقة المعلم الخليجي لأول مرة.

- بدء التعاقد مع ٢٣٥٦ معلم للعمل بالمدارس.

- إجراء اختبارات طبية ونفسية للمقبولين بمستشفيات القوات المسلحة.

- التعاقد مع ٢٩ ألف معلم منتصف الشهر المقبل، والتعاقد مع ٥٤ ألف آخرين بنهاية ديسمبر.

- 70% من العاملين بالوزارة سيدات، ما يسبب مشاكل كثيرة بسبب الإجازات.

- توجيه دعوة للمتبرعين بشراء فصول متنقلة وكتابة اسمائهم عليها.

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- امتحانات أولى ثانوي في يناير ورقيًا.

- امتحانات ثانية ثانوي إلكتروني في يناير المقبل.

- طلاب السجون والمستشفيات والمنازل والخارج سيؤدون الامتحان ورقيًا.

- الامتحانات الإلكترونية والورقية "أوبن بوك".

- شهادة صلاحية خاصة بإعارة المعلمين للخارج.

- منح ٣ شهادات صلاحية: عادية كل ٥ سنوات، ومتقدمة كل ٤ سنوات، وعليا كل ٣ سنوات.

- ٢٠ % نسبة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة لأسباب أمنية وتعليمية وقانونية.

- ٢٦٠ ألف قضية مرفوعة ضد الوزارة في المحاكم المختصة.

- فصل ١٨٧٦ معلمًا عليهم أحكام جنائية نهائية.