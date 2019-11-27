جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): ينظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورئاسة الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية بعنوان "السياحة قاطرة التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية"، اليوم الأربعاء. يهدف الملتقى إلى لفتح آفاق جديدة لنقاط بحثية للدارسين لدراسة السياحة في المقاصد السياحية الإفريقية، وإدماج طلاب مرحلة البكالوريوس في الإطار البحثي لرفع قدراتهم العلمية ودعم قدرات الإلقاء والعرض لمقابلة متطلبات سوق العمل، هذا إلى جانب الخروج بمقترحات عملية تدعم صناعة السياحة الإفريقية فى مصر، ودعم الأسواق السياحية الإفريقية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية إليها، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

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