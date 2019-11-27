تحصين صندوق الحسن الثاني

أصدر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قرارا جديدا يضع قيودا صارمة على توظيف الأموال الموضوعة في حوزة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي كان قد أُسس لتوجيه عائدات الخوصصة نحو تمويل مشاريع البنيات التحتية الكبرى.

ويضع القرار قيودا من قبيل توجيه 70% على الأقل من توظيفات الصندوق نحو القيم والسندات المستفيدة من ضمان الدولة، و30% على الأكثر من التوظيفات لدى الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وهيئات التوظيف الجماعي العقاري…

كما ينص القرار على ضرورة الحرص على تنويع توظيفات الصندوق بهدف التقليل من احتمالات المخاطر المتمثلة في تحمل خسائر مالية.