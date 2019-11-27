وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن زيارة المغرب ويصف المملكة بالشريك القوي لبلاده

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم الثلاثاء بواشطن، أنه سيزور مطلع دجنبر القادم المغرب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وصف “بومبيو” المملكة المغربية بالحليف الاستراتيجي بالمنطقة، معتبراً الرباط “أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

وكان بومبيو قد تطرق خلال لقاءه الصحفي لعدد من المواضيع لاسيما الأوضاع في المنطقة العربية وإيران، كما وجه انتقادات إلى السلطات المصرية، دعيا إياها إلى احترام حرية الصحافة بعد حملة قمع أعقبت احتجاجات الشهر الماضي.

وقال بومبيو “في اطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”.

وأضاف “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحافيين”.

وتفيد لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك أن مصر تعتقل عدداً من الصحافيين يفوق المعتقلين في الصين وتركيا.

داهم رجال أمن في ملابس مدنية الأحد مقر موقع “مدى مصر” الاخباري المستقل وعلى الإثر اعتقل ثلاثة صحافيين ثم أفرج عنهم لاحقا.

وتأتي تصريحات بومبيو رغم تحسن العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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كما عبر بومبيو عن قلقه ازاء اختبار تركيا نطامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع، معربا عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل انقرة لهذا النظام.

وردا على سؤال الصحافيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأميركية “اف-16” لاختبار نظام اس-400 الروسي، قال بومبيو “الأمر مثير للقلق .. ولكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام اس-400”.

وبخصوص إيران كشفت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلقّت نحو 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية تشمل صورا وتسجيلات فيديو، وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وبعد أربعة أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لكي تتمكن بلاده من “فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها” عقد وزير الخارجية الأميركي مؤتمرا صحافيا عرضت خلاله صور تظهر قطع طرق بإشعال العوائق.

وقال بومبيو “تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تلغرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة (توثّق) انتهاكات النظام”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاما من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، نحن ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم ولأمتكم العظيمة”.

وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت ردا على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف احتواء الدور الإقليمي لإيران.

وردا على قطع السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات ودعت منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام إلى تعليق حسابات القادة الرسميين الإيرانيين.