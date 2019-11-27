دوري أبطال أوربا.. الريال يكتفي بالتعادل مع باريس سان جيرمان ويرافقه إلى دور الثمن

فرط فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، في تقدمه بثنائية نظيفة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتعادل معه بهدفين في كل شبكة، لحساب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون رد، أحرزه الفرنسي كريم بنزيمة بعد مرور17 دقيقة على ضربة البداية.

وعاد بنزيمة في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 79 ليوقع هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، قبل أن يقلص بعده بدقيقتين الفرنسي كيليان مبابي الفارق للضيوف، ثم أضاف زميله بابلو سارابيا ثاني الأهداف في الدقيقة 83، لتنتهي المواجهة بالتعادل هدفين لمثلهما.

وكان ريال مدريد ضمن تأهله إلى دور الثمن، قبل خوض هذه المباراة وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف في كل شبكة.

وضمن باربس سان جيرمان بتعادله اليوم، صدارة المجموعة قبل جولة على نهاية مرحلة المجموعات، حيث رفع رصيده للنقطة 13 مبتعدا بفارق 5 نقاط عن الريال، و10 عن كلوب بروج الثالث، في حين يتذيل غلطة سراي جدول الترتيب بنقطتين.