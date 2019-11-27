في مباحثات بين بوريطة ولافروف.. روسيا تؤكد استعدادها للإسهام بحل قضية الصحراء المغربية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، بحثا خلالها العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن روسيا جددت التأكيد، خلال هذه المحادثات، على استعدادها لتعميق الحوار السياسي مع المغرب لتسوية قضية الصحراء المغربية، وبشأن قضايا رئيسية ذات طابع دولي وإقليمي.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا، من جهة أخرى، الإجراءات الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية، وكذا عقد اللجنة الحكومية المشتركة القادمة في موسكو.

وعلم لدى مصدر دبلوماسي أنه تم تأجيل الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني