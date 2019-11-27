عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، اجتماع عاصف، أمس الاثنين، لتداول في أزمة “الصراعات الداخلية” وواقعة “حرب الكراسي” التي هزت الحزب، إذ جرى التداول في أبرز التصدعات التي يشهدها حزب “امحند العنصر”.
وقال الأمين العام للحزب في تصريح لـ”اليوم24″ مساء يوم الثلاثاء، إنّ المكتب السياسي اتفقَ على إخراج لجنة ستتكلف بالنظر في الصراعات الداخلية التي يشهدها الحزب، وتحدث المصدر عن “تقديم تقرير يشخص الأزمة”.
ومن جهة أخرى، قال مصدر من داخل الحزب إنّ التقرير المذكور قد يكونَ هو الأخر موضوع خلاف داخل قواعد الحزب ومكتبه السياسي، باعتبار أن التقرير “تحيزَ” إلى تيار “التغيير” وحمل مسؤولية الأحداث التي عرفها الحزب لإدريس مرون المسؤول عن التنظيمات الموازية ووزير سابق يشغل مهمة “مدير المقر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع عاصف لدى قيادة “الحركة الشعبية”..”العنصر” لـ”اليوم24″: سنخرج لجنة للنظر في “الصراعات الداخلية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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