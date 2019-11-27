غليان شعبي في سلا بعد ذبح طفل بحي القرية -فيديو

شهدت مدينة سلا مساء اليوم الثلاثاء حالة من الهيجان الشعبي بعد اكتشاف مقتل طفل لا يتعدى عمره الـ5 سنوات، على يد رجل ثلاثيني وجه إليه طعنات قاتلة، بمنطة “السكتور 4”.

وخلفت الحادثة غضبا عارما في صفوف المواطنين خصوصا لوقوعها غير بعيد عن مركز الشرطة، حسبما أكدته مصادر محلية، حيث عبر عدد كبير من المواطنين الذين احتشدوا بمسرح الجريمة عن استيائهم الشديد من غياب الأمن في المنطقة.

وكان بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلن تفاصيل عن الحادث، موضحا أن المشتبه في تنفيذه للجريمة شخص يبلغ من العمر 33 سنة، مضيفا بأنه “يبدو في وضعية عقلية غير طبيعية”.

وأضاف بأن “المشتبه فيه قد أقدم على إزهاق روح الضحية بواسطة سكين قابل للطي، تم حجزه لفائدة البحث، بحي البركة بقرية أولاد موسى بسلا الجديدة ، وذلك لأسباب غير منطقية أو ظاهرة، والتي يعكف البحث حاليا على استجلاء حقيقتها.

وأحيل الشخص المذكور على فرقة الشرطة القضائية،يضيف البلاغ، والتي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.