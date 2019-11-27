بوليفيا تعيّن أول سفير لها في واشنطن منذ 11 عاماً









اسماء السيد - لاباز: عيّنت الحكومة البوليفيّة الموقّتة الثلاثاء سفيراً لها في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجيّة البوليفيّة، بعد أحد عشر عاماً من الطرد المتبادل لممثّلي البلدين في خضمّ أزمة دبلوماسيّة خطيرة بينهما.

وكتبت الوزيرة على تويتر "اليوم، عَيّنت الوزيرة كارن لونجاريك السفير الجديد (...) لدى حكومة الولايات المتحدة والتر أوسكار سيرات كويلار". وهذه التسمية ينبغي أن تتمّ الآن الموافقة عليها في البرلمان البوليفي حيث يُشكّل النوّاب المنتمون إلى حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الأغلبيّة.

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وكان موراليس قد تولى الرئاسة على مدى 14 عاما قبل أن يستقيل في 10 تشرين الثاني/نوفمبر وقد غادر البلاد إلى المكسيك التي منحته حق اللجوء بعدما أطلقت انتخابات مثيرة للجدل احتجاجات في بوليفيا.

وأعلنت نائبة رئيس البرلمان اليمينية جانين أنييز نفسها رئيسة موقتة للبلاد.

ويأتي تعيين كويلار سفيرا في واشنطن بعدما قطعت إدارة أنييز علاقاتها مع كوبا الشيوعية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.