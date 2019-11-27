بايرن ميونخ يدك شباك النجم الأحمر بسداسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا ساحقا على نظيره النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز سداسية بايرن ميونخ كل من اللاعبين ليون غوريتسكا، روبرت ليفاندوفسكي (سوبر هاتريك) وكورينتين توليسو.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

وصل بايرن بأول فرصة بعد 7 دقائق من البداية بعدما أرسل كوتينيو تمريرة متقنة إلى روبرت ليفاندوفسكي، ليضعه وجهًا لوجه بالحارس ميلان بوريان، لكن المهاجم البولندي وضع الكرة بغرابة خارج المرمى.

وكثف البافاري من هجماته، حيث جرب ليفاندوفسكي حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكن بوريان تصدى لها ببراعة، قبل أن ترتد وتصل إلى كينجسلي كومان، الذي سددها بيسراه، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وواصل كوتينيو إمداداته لزملائه بإرسال عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها ليون جوريتسكا ويحولها بضربة رأسية رائعة، اكتفى بوريان بالنظر إليها وهي في طريقها للشباك.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل هدفًا من تسديدة صاروخية على الطائر من مسافة بعيدة، لكن الحارس بوريان حال دون وصولها الشباك بإنقاذ رائع.

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ولم يستطع النجم الأحمر تجاوز منتصف ملعبه طوال الشوط الأول، إذ فشل في تهديد مرمى الحارس مانويل نوير بأي فرصة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 4 دقائق، تلقى كورينتين توليسو تمريرة طولية من جيروم بواتينج داخل منطقة الجزاء، ليمهدها بجسده إلى ليفاندوفسكي، الذي قابلها بتسديدة مباشرة عانقت الشباك، قبل أن يُلغى الهدف بعد تبين وجود لمسة يد على اللاعب الفرنسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن (1-0).

وبعد مرور 6 دقائق على بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بايرن بعد لمسة يد على أحد مدافعي النجم الأحمر، لينبري لها ليفاندوفسكي ويضعها ببراعة داخل الشباك، معززًا تقدم فريقه بهدف جديد.

وأرسل كوتينيو عرضية متقنة قابلها توليسو بلمسة برأسه، لتصل إلى ليفاندوفسكي، الذي وجهها بقدمه مباشرة إلى داخل الشباك، ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 64، عاد النجم البولندي لاختراق شباك بوريان بهدف ثالث له ورابع لفريقه، بعدما ارتقى لعرضية بافارد، موجهًا الكرة برأسه إلى داخل المرمى.

ولم يمهل ليفاندوفسكي أصحاب الأرض فرصة الاستفاقة من الصدمة، ليعود بعد 3 دقائق فقط لتسجيل هدفه الرابع والخامس لبايرن، بعدما وصلته تمريرة من البديل إيفان بيريسيتش، ليتسلمها ويضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وسنحت فرصة لتوليسو لوضع بصمته في المباراة بعدما تسلم تمريرة وضعته وجهًا لوجه مع حارس النجم الأحمر، الذي تصدى ببراعة لتسديدته، قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة وتضيع فرصة تسجيل الهدف السادس.

وعوض توليسو الفرصة المهدرة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، وذلك بعدما تسلم تمريرة حريرية من بيريسيتش داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية زاحفة، لتعانق الكرة الشباك، مضيفًا الهدف السادس للبايرن، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (6-0).