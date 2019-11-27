- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. اجتماع عسكري أمني بعد اعتداءات حزب الله وحركة أمل والان مع التفاصيل
لبنان.. اجتماع عسكري أمني بعد اعتداءات حزب الله وحركة أمل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أصدر قادة الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان، الثلاثاء، بيانا أكدوا فيه احترام حرية التظاهر بشروط، مشيرين إلى أنهم بحثوا الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.
وجاء اجتماع قادة الجيش الأمن في لبنان بعد أن هاجم أنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل خلال اليومين الماضيين، متظاهرين سلميين في عدد من المناطق.
وشارك في الاجتماع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ودعا هؤلاء في بيانهم "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات، وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".
كما شددوا على "أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية، كونها تشكل الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".
وأكدوا احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وبحثوا الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.
كما جدد المجتمعون التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. اجتماع عسكري أمني بعد اعتداءات حزب الله وحركة أمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.