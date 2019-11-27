شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل وإصابة 21 شخصاً في 3 انفجارات ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص جراء 3 انفجارات منفصلة، فيما أصيب 15 آخرين، حسبما أعلنت مصادر أمنية عراقية.

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وأوضحت مصادر أمنية، أن الانفجارات نجمت عن دراجتين ناريتين مفخختين وعبوة ناسفة، واستهدفت مناطق البياع والبلديات والشعب في بغداد.

وتأتي هذه الانفجارات في ظل احتجاجات شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق منذ نحو شهرين، وتطالب رحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقُتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي البلاد، أوائل أكتوبر الماضي.