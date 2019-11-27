شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يطلق سراح 200 أسير حوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التحالف أنه وإضافة إلى ذلك سيتم تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكنهم فيها أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.
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