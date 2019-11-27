شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يطلق سراح 200 أسير حوثي والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق «ستوكهولم»، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول، واستمرارا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى الميليشيات الحوثية.

وأوضح التحالف أنه وإضافة إلى ذلك سيتم تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكنهم فيها أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.