شكرا لقرائتكم خبر عن محتجو جنوب العراق يسيطرون على الشوارع.. والبرلمان يراوغ والان نبدء بالتفاصيل

قطع المحتجون العراقيون أمس الثلاثاء، كل الطرق الرئيسة المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبي البلاد، كما قطعوا الجسر الرابط بين الكوفة والنجف. وفيما دعت نقابة المعلمين العراقيين المدرسين وأساتذة الجامعات، للاستمرار بالتظاهر تحقيقا للإضراب العام، لا تزال النخب السياسية تراوغ للالتفاف على الشارع فالبرلمان أشار إلى أنه سيناقش قانونا جديدا للانتخابات.

يأتي ذلك بينما أعلن مسؤولون عراقيون، أمس، سقوط قتيل و21 جريحا في اشتباكات وسط بغداد، في حين تم اعتقال مخربين حاولوا إحراق محال تجارية وسط العاصمة.

» حملة اعتقالات

وشهدت ساحات التظاهر في بغداد أمس، مشهدين مختلفين، حيث ساد الهدوء الحذر والترقب ساحتي التحرير والخلاني، مع صمود المتظاهرين في المطعم التركي وخط الصد الأول على جسر الجمهورية والسنك، فيما ظلت القوات الأمنية تراقب الموقف عن بعد.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، اعتقال مخربين حاولوا إحراق محال تجارية وسط العاصمة.

هذا وانطلقت موجة الاحتجاجات الجارية في العراق، منذ الأول من أكتوبر، ضد فساد الطبقة السياسية، وتعد الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود.

» تظاهرات واحتكاكات

وشهد شارع الرشيد وساحة الوثبة وحافظ القاضي، تظاهرات واحتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع ضدهم على الرغم من تصريح اللواء عبدالكريم خلف الناطق باسم رئيس الوزراء بعدم استخدامها لمدة أسبوع حاول المتظاهرون فيها الوصول إلى مبنى البنك المركزي العراقي وعبور جسر الأحرار لكن القوات الأمنية فرقتهم.

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» انتخابات مبكرة

وعلى صعيد ذي صلة، وافقت رئاسة البرلمان العراقي الثلاثاء، على طلب إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، قدمه عدد من النواب تمت إحالته إلى اللجنة القانونية لعرضه في الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، أصدرت نقابة المعلمين العراقيين بيانا أمس، دعت فيه المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والملاكات التربوية، للاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التحاقهم بجامعاتهم ومدارسهم تحقيقا للإضراب العام.

ودعت النقابة أيضا، إلى تظاهرة كبرى ستنطلق من كل مدن ومحافظات العراق يوم الأربعاء المقبل، باتجاه ساحة التحرير للانضمام للمتظاهرين.

» طرقات البصرة

وذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنه جرى قطع طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطع المتظاهرون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور في محافظة البصرة.

وقطع المتظاهرون، بعض الطرق المؤدية لحقول النفط في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب - فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير.

وفي محافظة النجف، قطع المتظاهرون الجسر الرابط بين الكوفة والنجف.