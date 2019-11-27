مدرب قطر يُحمل 'سوء الطالع' مسؤولية الخسارة امام العراق

وتغلب المنتخب الوطني على نظيره القطري 2-1 في افتتاح البطولة على استاد خليفة الدولي في افتتاح "خليجي 24".

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن "المنتخب القطري، لم يكن محظوظا بالمباراة وأضاع لاعبونا فرصا سهلة للتسجيل في وقت استغل المنتخب العراقي الفرص القليلة التي أتيحت له وحقق الفوز".



وأوضح أنه "بالرغم من سيطرتنا على مجريات المباراة لكن سوء الطالع حرمنا من نقاطها، سنسعى للتعويض امام اليمن وطوينا صفحة الخسارة مع العراق".

واتم سانشيز قائلاً: "لدينا مجموعة قوية من اللاعبين ونثق بهم وفريقي قادر على العودة".

