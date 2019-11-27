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2019-11-26 | 23:19
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أكد مدرب المنتخب الوطني، سريشتكو كاتانيتش، ان اللاعبين الشباب، اثبتوا جدارتهم خلال مباراة قطر في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24".
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، إن "التزام اللاعبين بالواجبات الموكلة إليهم خلال المباراة كانت من أهم عوامل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، بالرغم من اللعب بتشكيلة شبابية بسبب غياب 7 لاعبين أساسيين".
واوضح أن "المنتخب قطع شوطا كبيرا نحو التأهل للدور الثاني من البطولة"، مشيرا إلى أن "المنتخب يمتلك لاعبين جيدين خصوصا الشباب الذين برهنوا عن إمكانياتهم واثبتوا جدارتهم بالتواجد في التشكيلة".
وأضاف "سيكون إشراك اللاعبين في المباريات المقبلة بناءً على الجانب البدني وليس عامل الخبرة"، موضحا أن "مباراة قطر انتهت وبالتالي سيتم التركيز على مباراة الإمارات التي ستكون بوابة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة".
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاماراتي في الجولة الثانية من البطولة يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش: الشباب اثبتوا جدارتهم.. قطعنا شوطاً كبيراً نحو الدور الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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