كسر مضاعف يُنهي مشوار بسام الراوي في 'خليجي 24'

رياضة 2019-11-26 | 22:40 9,976 مشاهدة تعرض لاعب المنتخب القطري لكرة القدم، بسام الراوي، الى إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وشارك الراوي اساسياً في مباراة قطر والمنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24 والتي أقيمت على استاد خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 وانتهت بفوز العراق 2-1. وغادر الراوي المباراة في الدقيقة 83 بعد التحام قوي مع اللاعب امجد عطوان، حيث اجرى اللاعب الفحوصات الطبية، والتي بينت اصابته بكسر مضاعف سيغيب على اثرها لفترة تتراوح بين شهرين الى أربعة اشهر.



وسيتفقد "العنابي" لخدمات الراوي في البطولة. وسيتفقد "العنابي" لخدمات الراوي في البطولة. المحرر: محمد خليل

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