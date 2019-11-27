قمة طارئة لدول "إيجاد" الجمعة بأديس أبابا حول جنوب السودان

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العين الإخبارية - مها التلب - الخرطومالأربعاء 2019/11/27 04:03 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار
كشفت مصادر دبلوماسية بالهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" عن عقد قمة رئاسية واجتماع وزاري لمناقشة إنهاء إقامة زعيم المعارضة بجنوب السودان رياك مشار، وتطورات الأوضاع في الجنوب.
وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" إن زعيم المعارضة رياك مشار، يغادر الخرطوم إلى أديس أبابا، الأربعاء، للمشاركة في القمة التي ستناقش الأوضاع بجمهورية جنوب السودان.
وأكد مصدر بمجلس الوزراء السوداني لـ"العين الإخبارية" أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، سيشارك في قمة رؤساء "إيجاد" التي تعقد يوم الجمعة، وأن وزيرة الخارجية أسماء عبدالله ستشارك في الاجتماع الوزاري يوم الخميس الذي يسبق القمة الرئاسية.
وأضافت المصادر ذاتها لـ"العين الإخبارية" أن التنافس حول رئاسة "إيجاد" بين ثلاثة عواصم: الخرطوم، ونيروبي، وأديس أبابا التي تقترب من رئاسة المنظمة.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن حمدوك يغادر، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على أن يعود في اليوم ذاته يرافقه مدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت.
وكان الفرقاء في جنوب السودان قد اتفقوا على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية بين رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار إلى 3 أشهر مقبلة.
ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن وفد لجنة السلام السودانية، التي تم تشكيلها مؤخرا غادر إلى جوبا، الثلاثاء؛ لمتابعة مخرجات القمة الأوغندية الثلاثية.
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