وثيقة.. إرهابي مطلوب يعمل بحكومة السراج في طرابلس

أثار أمر القبض الصادر من وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا بحق الإرهابي عماد فرج منصور علي الشقعابي جدلا كبيرا، ولا سيما بعد أن اتهم الإرهابي المطلوب الوزير بالسرقة والفساد.

وحصلت "العين الإخبارية" على صورة جواز سفر الشقعابي القيادي بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي يثبت توليه منصبا ماليا كبيرا في حكومة السراج بالعاصمة طرابلس.



ويثبت جواز سفر الإرهابي الشقعابي الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2019 ، أنه يعمل مستشارا بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ويحمل جواز سفر خاصا بامتيازات دبلوماسية.





ويأتي هذا التسريب لصورة جواز سفر الإرهابي الشقعابي بعد إعلانه عن فضائح اقتصادية في حكومة السراج، واتهامه وزير داخليتها الذي أصدر أمرا بالقبض على الشقعابي بالاستيلاء على أكثر من مليار و200 مليون يورو بحجة توريد سيارات مصفحة لوزارة الداخلية.

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الاتهام يؤكد مخالفة حكومة الوفاق للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا.

وقد اشتعلت المعارك الداخلية بين صفوف المليشيات بعد أن كشف كلا الطرفين ما يملك بشأن الآخر.





ويعد الإرهابي عماد فرج منصور الشقعابي، أحد الإرهابيين المقاتلين في صفوف المليشيات بمحاور طرابلس الآن منذ أبريل/نيسان الماضي، وقد تولى منذ 2011 قيادة عدة جماعات وتنظيمات ومليشيات إرهابية أبرزها مجلس شورى بنغازي والمنسق العام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي.





وقد طالب باشا أغا النائب العام، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي، مكلفا أجهزته الأمنية ومليشياتها الموالية، من مليشيا الردع والبحث الجنائي المعروفة بمليشيا بوسليم وغيرها بالقبض على الشقعابي.

ولكن الإرهابي الشقعابي تحدى وزير داخلية حكومة السراج بعدم القدرة على توقيفه، ونشر عدة مقاطع مصورة ووثائق تثبت فساد باشا أغا المالي.