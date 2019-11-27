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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق 3 صواريخ من داخل غزة تجاه إسرائيل "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق 3 صواريخ من داخل غزة تجاه إسرائيل فيديو
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 صواريخ أطلقت من غزة تجاه إسرائيل صوب مستوطنات "غلاف غزة" والنقب.
وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إلى أن صافرات الإنذار دوت في محيط مستوطنات "غلاف" غزة وفي النقب.
وأوضحت أن جيش الاحتلال رفع من حالة التأهب في ظل تصاعد التوتر على حدود القطاع، وذلك بعدما اعترضت القبة الحديدية قذيفتين أطلقا ناحية مستوطنات غلاف غزة وسديروت.
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