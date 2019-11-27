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إطلاق 3 صواريخ من داخل غزة تجاه إسرائيل "فيديو"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق 3 صواريخ من داخل غزة تجاه إسرائيل فيديو

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

إطلاق 3 صواريخ من داخل غزة تجاه إسرائيل

الخليج 365

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 صواريخ أطلقت من غزة تجاه إسرائيل صوب مستوطنات "غلاف غزة" والنقب.

 

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وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إلى أن صافرات الإنذار دوت في محيط مستوطنات "غلاف" غزة وفي النقب.

 

وأوضحت أن جيش الاحتلال رفع من حالة التأهب في ظل تصاعد التوتر على حدود القطاع، وذلك بعدما اعترضت القبة الحديدية قذيفتين أطلقا ناحية مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

 

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