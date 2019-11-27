عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برلماني إيراني يؤكد إعتقال 7 الاف متظاهر خلال الإحتجاجات الأخيرة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف نائب كبير في البرلمان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي إثر رفع أسعار البنزين.



وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن هذا الرقم أظهرته تقارير لجنة الأمن القومي البرلمانية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة عصر إيران الإلكترونية .

Advertisements

وأضاف حسيني أنه بعد الاجتماع المشترك الذي عقد يوم أمس بين لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان والمجالس والشؤون الداخلية مع المسؤولين السياسيين والأمنيين لمناقشة الاحتجاجات في إيران، تبين اعتقال سبعة آلاف متظاهر .

وتابع بأن الجهات المختصة أجلت الإعلان عن العدد الدقيق للمعتقلين وغيرها من القضايا التي رافقت الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار البنزين .

وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت أمس الإثنين، أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقد ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية اعتقلت 4800 شخصًا على الأقل في 18 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة.