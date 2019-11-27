شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس لـ«الخليج 365»: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

توعد المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي في الحديدة العقيد وضاع الدبيس برد حاسم وحازم على المليشيا الحوثية جراء استمرارها في تمردها وإفشالها الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وقال الدبيس في تصريح لـ«الخليج 365» أمس (الثلاثاء): «نحن في منعطف خطير في ظل استغلال المليشيا الحوثية للتواطؤ الأممي وتصعيدها المستمر في الساحل الغربي وعدد من الجبهات التي تدخل ضمن وقف التصعيد بناء على اتفاق ستوكهولم». وأضاف: «لكننا سنرد الصاع صاعين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهكات المتواصلة».

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف تمكنت خلال الساعات الماضية من تنفيذ 13 غارة استهدفت منصات إطلاق الصواريخ في الجبانة بالحديدة وجزيرة كمران.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري في صنعاء استقبلت 25 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن المعلومات تشير إلى أن القتلى الحوثيين قضوا في عمليات تسلل فاشلة على مواقع الجيش الوطني في إطار مخططاتها لتحقيق اختراق واستعادة مواقعها التي خسرتها قبل توقيع اتفاق ستوكهولم، فيما استقبلت مستشفيات الحديدة 8 قتلى و12 جريحاً.