شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة.. «أمن أردوغان» يسحل 3 سيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz_policy @

في اليوم العالمي للمرأة الذي صادف أمس الأول (الإثنين)، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل اعتداء قوات الأمن التركية بوحشية على مسيرة نسائية في شارع «يوكسال» الرئيسي بالعاصمة أنقرة، للمطالبة بحقوق طلاب المدارس العسكرية المعتقلين في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، الذي أفضى إلى اعتقال نحو 500 من طلاب المدارس العسكرية بتهمة المشاركة في الانقلاب.

ووفقاً لصحيفة «زمان» التركية أمس (الثلاثاء)، ألقت قوات الأمن القبض على ناظان بوزكورت المفصولة من عملها بمرسوم قرار رئاسي، ومروة داميرال التي تعرضت لانتهاكات من قبل قوات الأمن في وقت سابق، إضافة إلى ملك تشاتين كايا والدة أحد طلاب المدارس العسكرية المعتقل في أعقاب محاولة الانقلاب، في حين أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تعرضهن للسحل ومعاملة عنيفة من قبل قوات الأمن خلال المسيرة النسائية في العاصمة أنقرة، والتي انطلقت أمس الأول تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت ملك تشاتين كايا خلال المسيرة، صارخة بأعلى صوتها: «أنا أسأل الشعب: هل يعقل أن يقوم طالب في مدرسة عسكرية في سن 19 عاماً بانقلاب؟ أبناؤنا معتقلون منذ 40 شهراً، وحكم عليهم بالسجن المؤبد».