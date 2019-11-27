أكّدت نائبة رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ للشؤون السياسية، ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في ​بكفيا​، قطاع طرق تُحطم سيارات بموكب سلمي، تعتدي على عُزَّل، تشتم، انتبهوا التيار الوطني الحر مش مكسر عصا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي خريش: انتبهوا التيار الوطني الحر مش مكسر عصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.