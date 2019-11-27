أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أننا على ثقة تامة بوعي أهلنا في عين الرمانة والشياح وإرادتهم بالعيش المشترك بعيدا عن الإستفزازات التي سبق وحذرنا منها".
وجدد دعوة القوى الأمنية إلى "ضرورة فرض سلطتها وإلى القوى السياسية بالعمل على التخفيف من حدة الخطاب السياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: نثق بوعي أهلنا في عين الرمانة والشياح وإرادتهم بالعيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.