علامة: نثق بوعي أهلنا في عين الرمانة والشياح وإرادتهم بالعيش المشترك

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أننا على ثقة تامة بوعي أهلنا في ​عين الرمانة​ و​الشياح​ وإرادتهم بالعيش المشترك بعيدا عن الإستفزازات التي سبق وحذرنا منها".

وجدد دعوة ​القوى الأمنية​ إلى "ضرورة فرض سلطتها وإلى القوى السياسية بالعمل على التخفيف من حدة الخطاب السياسي".