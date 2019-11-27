اعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏مأساة اليوم تكمن في عدم ضم فصل إلى ​كتاب التاريخ​ في لبنان يروي الأحداث التي جرت من سنة 1958 الى 1992 فالعبرة بالتاريخ".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: مأساة اليوم تكمن بعدم ضم كتاب التاريخ لفصل يروي الأحداث بين 1958و 1992 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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