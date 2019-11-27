خوري: أبدينا للرئيس عون حسن النية لفتح باب الاستشارات النيابية

شدد الوزير السابق ​غطاس خوري​، في تصريح تلفزيوني، على أن "الاحترام ما زال قائماً لمقام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وأبدينا له حسن النية لفتح باب الاستشارات"، مشيرًا الى أنه "يجب التركيز على من يعرقل تشكيل حكومة جديدة مختلفة عن السابقة".

ولفت خوري الى أنه "إذا كانت كل جهة ستعطي أسماءها لتأليف ​الحكومة​ لن يعود هناك دور لرئيس الحكومة المكلف بالتأليف".

