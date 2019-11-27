شدد الوزير السابق غطاس خوري، في تصريح تلفزيوني، على أن "الاحترام ما زال قائماً لمقام رئيس الجمهورية ميشال عون وأبدينا له حسن النية لفتح باب الاستشارات"، مشيرًا الى أنه "يجب التركيز على من يعرقل تشكيل حكومة جديدة مختلفة عن السابقة".
ولفت خوري الى أنه "إذا كانت كل جهة ستعطي أسماءها لتأليف الحكومة لن يعود هناك دور لرئيس الحكومة المكلف بالتأليف".
كانت هذه تفاصيل خبر خوري: أبدينا للرئيس عون حسن النية لفتح باب الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.