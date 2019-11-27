العربية: قوات الأمن العراقية تفرق المتظاهرين في منطقة الحلة بمحافظة بابل

افادت ​قناة العربية​ بأن "​قوات الأمن​ العراقية فرقت المتظاهرين في منطقة الحلة بمحافظة بابل"، مشيرة الى"احتراق عدد من المباني في شارع الرشيد في بغداد".

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