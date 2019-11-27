وزير الخارجية الألماني طالب الصين بتوضحيات بشأن تعاملها مع الأويغور

دعا وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، الحكومة ​الصين​ية إلى "تقديم توضيحات، عقب نشر وثائق مسربة تكشف الممارسات الصينية بحق مسلمي الأويغور في "معسكرات الاعتقال" بإقليم تركستان الشرقية"، مشيراً إلى أنه "يتعين على الصين أن تمتثل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

ولفت إلى انه "من الأهمية بمكان منح الأطراف المستقلة، بما في ذلك مفوض ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان، إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسكنها أقلية الأويغور"، مشيراً إلى أنه "إذا كان مئات الآلاف من الأويغور محتجزين بالفعل في معسكرات، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض نظره عن ذلك".