رئيس وزراء اليونان: نحذر من خطر وقوع حوادث في بحر إيجه بسبب تركيا

حذر رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ من "ارتفاع مخاطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء استمرار ​السلطات التركية​ بالتصرف بشكل عدواني".

وأوضح ميتسوتاكيس انه "من جانبنا نحافظ على ضبط النفس، والدفاع باستمرار عن حقوقنا الوطنية وسيادتنا".

ولفت الى أن "الموقف التركي الاستفزازي يمتد ليشمل الانتهاكات في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص بخرق القانون الدولي في شرق ​البحر المتوسط​".

وشدد على أن "الوقت قد حان لإعادة إطلاق المحادثات بين الطائفتين (اليونانية والتركية)، كونها لا تزال السبيل الوحيد نحو إقامة اتحاد فيدرالي ثنائي يستند إلى قرارات ​الأمم المتحدة​".

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