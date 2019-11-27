تجدد الاشكالات في ساحة النور بطرابلس ورشق عناصر الجيش بالحجارة

تجددت الاشكالات في هذه الأثناء في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​، حيث يتم اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين فيما سمع اصوات اطلاق نار. وقد عمد عدد من المتظاهرين على رشق عناصر الجيش بالحجارة.

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