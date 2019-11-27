الصور.. محافظ بورسعيد يكرم نجوم أوبريت "وش الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، نجوم أوبريت "وش الخير"، الذي تم عرضه بمنطقة أنفاق 3 يوليو أثناء افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للمحافظة أمس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية.

وأشاد المحافظ بالأوبريت، خلال تكريم عدد من نجومه بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أنه جسد عطاء الرئيس لمصر وجاء بمستوى فني راقي في الأداء والكلمات واللحن المصاحب له، وتم إخراجه بطريقة احترافية، مقدمًا لهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية.

وشارك في الأوبريت 500 طالب وطالبة مع مشريفيهم، من مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص والمدارس الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومن تصميم الفنان عمرو عجمي.

وكان رئيس الجمهورية قد افتتح خلال زيارته للمحافظة أنفاق 3 يوليو العابرة أسفل قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن، كما افتتح الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وأطلق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا، وافتتح مجمع 118 مصنعا بالمنطقة الصناعية وعدد من المشروعات الأخرى.