"تريلا فرمتهم".. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث بكورنيش الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: دهست سيارة نقل "تريلا" قائد دراجة نارية ومرافقه في حادث بمحيط مبنى وزارة الري بالجيزة، اليوم الأربعاء. البادية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات المرور من شرطة النجدة بوقوع حادث بكورنيش النيل بمنطقة الوراق، ووجود ضحايا. المعاينة الأولية كشفت أنه أثناء سير دراجة نارية تقل شخصان ببسرعة زائدة بطريق الكورنيش، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصدمت بمركبة "توك توك" مما أدى إلى انقلاب الدراجة أسفل تريلا تصادف مرورها بنفس المكان. Advertisements حسب شهود عيان "التريلا فرمت سواق الموتيسكل وصاحبه" إضافة إلى إصابة ثالث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. دفع اللواء محمود عبد الرزاق مدير مرور الجيزة، بخدمات مرورية لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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