محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية ملابسات حريق هائل اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بمنطقة المهندسين، أمس الثلاثاء. البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، من العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة، بنشوب حريق في "جيم" بشارع دمشق. إدارة شرطة النجدة أخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد. قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بقيادة مأمور قسم العجوزة والرائد باسم أبو الدهب رئيس مباحث نقطة المهندسين، حرصا على سلامة الجميع، وتسهيل عملية الإطفاء. ارتفعت ألسنة النيران بوتيرة سريعة ازدادت معها صعوبة مهمة رجال الدفاع المدني، ليستدعي مدير الإدارة 4 سيارات إضافية من قطاع الشمال. Advertisements بمرور الوقت وتصاعد الأدخنة الكقيفة داخل الصالة، دفع اللواء هاني سعيد بفريق إنقاذ يرتدون "ماسك" مرتبط بأسطوانة أكسجين، تلخصت مهمتهم في سرعة إخلاء المبنى من مرتادي الجيم والعاملين كافة. رويدا رويدا حاصرت قوات الحماية المدنية مصدر النيران، وبدأت في تنفيذ عملية التبريد وحصر الخسائر البشرية، وأسفر الحريق عن مصرع شخص فيما أصيب 4 أشخاص آخرين. مصدر أمني مسؤول قال إن المتوفى فارق الحياة نتيجة إصابته بحالة اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، موضحا أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى بواسطة الإسعاف للعلاج. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 70 ثانية يرصد تواجد مكثف من رجال الإطفاء وسط تصاعد كثيف للأدخنة. ألسنة النيران التهمت الطابق الأرضي، إذ تفحمت محتوياته "الأجهزة الرياضية والمعدات"، وامتدت النيران إلى الطابق العلوي، إلا أن سرعة وصول سيارات الإطفاء حالت دون تفحمها بالكامل، في الوقت الذي أثببت المعاينة حدوث ماس كهربائي بغرفة "السونا" نتج عنه الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "5 ضحايا وصالة متفحمة".. لحظات الرعب في حريق "جيم" شهير بالمهندسين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.