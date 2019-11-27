بيان / لجنة مكافحة المنشّطات الدوليّة تُوصي بمنع روسيا من إقامة بطولاتٍ دوليّة لمدة 4 سنوات

أوصت لجنة الامتثال التابعة لوكالة مكافحة المنشطات بمنع روسيا من التقدم بطلب لاستضافة بطولات دولية لمدة أربع سنوات.

وجاء في بيان للوكالة أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019أنه "لا يمكن لروسيا أن تتقدم بطلب استضافة مسابقات دولية لمدة أربع سنوات".

واشار البيان إلى أنه "إذا كان قد تم بالفعل منح حق تنظيم فعاليات كبيرة خلال فترة أربع سنوات لروسيا فيجب سحبها ويجب نقل تنظيم الحدث الى دولة أخرى إذا لم يكن هذا مستحيلا من الناحية القانونية أو العملية بالإضافة إلى ذلك لا يحق لروسيا التقدم بطلب استضافة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2032".

وأضاف المصدر ذاته أنه "لا يمكن رفع العلم الروسي في أي مسابقة كبرى تنظم على مدار أربع سنوات ".

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ووفقا للوثيقة، يمكن السماح للرياضيين والمدربين الروس للمشاركة في الفعاليات الدولية "في حالة إذا أثبتوا أنهم بعيدون عن عدم الامتثال لقانون الوكالة العالمية لمكافحه المنشطات.

وستعقد اللجنة التنفيذية للوكالة التي ستنظر في التوصية، اجتماعا بالعاصمة الفرنسية باريس، في التاسع من ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة الامتثال التابعة للوكالة قد أوصت في وقت سابق اللجنة التنفيذية للمنظمة بحرمان الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) من حالة الامتثال.

وفي وقت سابق أطلقت الوكالة إجراء لحرمان (روسادا) من الامتثال للقانون العالمي لمكافحة المنشطات وذلك بسبب إمكانية التلاعب بالبيانات من مختبر مكافحة المنشطات موسكو, والتي أرسلت إلى (وادا) في وقت سابق من عام 2019