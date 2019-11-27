مالي / مقتل 13 عسكريًّا فرنسيًّا في حادثٍ بين مروحيّتين

وكالات - قُتل 13 عسكريا فرنسيا من قوة برخان في مالي في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد جهاديين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 .

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيى "بأقصى درجات الإحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".