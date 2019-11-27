بيدرسون يحاول إنقاذ لجنة الدستور السورية

وكان المقترح المسمى بالركائز الوطنية يطالب بالاتفاق على تسلسل محدد لموضوعات النقاش على أن تعطى الأولوية لمناقشة مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 17 شخصاً قُتلوا وسقط أكثر من 20 جريحاً أمس في انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف غرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرق سورية.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 11 شخصا بينهم ثلاثة مدنيين و28 جريحاً في هجوم آخر وقع بمدينة عفرين السورية، لافتاً إلى أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.
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