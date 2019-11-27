إسقاط الجنسية الدنماركية عن داعشيين قاتلا في سورية

أعلنت السلطات الدنماركية أمس إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما بالقتال في صفوف تنظيم داعش في سورية. وقالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان «تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدولة». وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط، عن متطرفين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك، فيما لم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر، لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاما يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامراة.



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