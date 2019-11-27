الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أبوظبي (الاتحاد) فازت الإمارات العربية المتحدة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2020-2022، لتصبح الدولة المندوبة عن الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها دولة الإمارات عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، منذ انضمامها إليها بتاريخ 28 ديسمبر 2000، وتمثلها حصة عبدالله العتيبة المندوب الدائم لدولة الإمارات الحالي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبذلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع بعثاتها المعتمدة في الخارج جهوداً لدعم ملف ترشيح الدولة، وقامت سفارة الدولة في لاهاي بتنظيم ورش عمل في شهر سبتمبر الماضي بهدف الترويج لملفها، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وأكاديمية ربدان والدفاع الكيميائي والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات.

ويتكون المجلس من تسعة أعضاء من أفريقيا، وتسعة من آسيا، وخمسة من أوروبا الشرقية، وسبعة من أميركا اللاتينية والكاريبي، وعشرة من أوروبا الغربية والدول الأخرى وعضو واحد يعيّـن دورياً مرة من آسيا ومرة من أميركا اللاتينية والكاريبي.

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