قتلى وجرحى بانفجار مفخختين في عفرين ورأس العين

دمشق، موسكو (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها، بريف حلب الشمالي الغربي، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة في شارع «السياسية» وسط المدينة. وأضافت المصادر للمرصد، أن الانفجار تسبب بجرح 8 أشخاص على الأقل، إضافة لأضرار مادية ضربت مكان وقوعه.

وفي السياق، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة «تل حلف» غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وحسب مصادر محلية، فإن القتلى هم من الفصائل السورية المسلحة الموالية ل‍تركيا، والمشاركة في عملية «نبع السلام». وأظهرت الصور الأولية من مكان الانفجار سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظراً لخطورة إصاباتهم.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري بسماع دوي انفجارات عدة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة غارات من طائرات حربية مجهولة حلقت في أجواء المنطقة. وأشار المرصد إلى أن 6 انفجارات سمعت في مناطق متفرقة، حيث أكدت المصادر أن الغارات استهدفت منطقة «الحراقات» بالقرب من قريتي «ترحين والبرج» جنوب مدينة جرابلس، فيما وردت معلومات مؤكدة عن إصابة عدد من المدنيين في قرية «ترحين»، واحتراق خزانات عدة مخصصة لنقل المحروقات.

وفي سياق آخر، حذرت روسيا أمس، من وجود خطط لدى المسلحين للقيام بمحاكاة هجوم كيمياوي في محافظة إدلب شمال سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن مسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام، يرافقهم عناصر من منظمة «الخوذ البيضاء» أحضروا إلى بلدة سرمد قوافل تضم حافلات عدة تحمل براميل تحوي مواد كيمياوية وذخائر تحمل علامات سوفياتية وروسية وكاميرات تصوير من أجل القيام بمحاكاة هجمات بمواد كيمياوية ضد أهداف مدنية في ضواحي إدلب.