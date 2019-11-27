التحالف يطلق سراح 200 أسير حوثي ويسير رحلات لنقل المرضى من صنعاء

الرياض (الاتحاد) كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أمس، عن مبادرة جديدة بشأن اليمن.

وصرح المالكي بأن قوات التحالف قررت إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتسيير رحلات جوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم فيها.

وأكد أن القرار جاء انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجــاوز أي نقــــاط خلافيـــة في موضوع تبادل الأســرى، الذي يعد موضوعاً إنسانيـــاً فــي المــــقــام الأول.

كما أشار إلى أن ذلك يعد استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي، للشعب اليمني.

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