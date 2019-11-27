«التعاون» وجريفيث يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن

الرياض (وكالات) بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

وقالت الأمانة في بيان، إنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتعارف عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

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