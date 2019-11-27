المقاومة المشتركة تدحر هجومًا للحوثيين في تعز

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء) قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال دحر قوات المقاومة المشتركة هجومًا حوثيًا في محافظة تعز.

وقال الناطق باسم محور الضالع القتالي، فؤاد جباري، إن قوات المقاومة في جبهة «بَاهِر» صدت وكسرت هجوماً كانت قد أقدمت عليه الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها شرقي مديرية «ماوية».

وأضاف جباري أنه وخلال المواجهات تمكنت وحدة القناصة في المقاومة من استهداف 4 من عناصر الميليشيات حاولوا التسلل باتجاه أحد المواقع بشكل مباشر وقد سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح.

ونقل عن مصدر ميداني، أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع المقاومة في موقعي «وَتَرَة» و«الشَجفَا»، لكن سرعان ما تم رصدهم واستهدافهم وإجبارهم على التراجع بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة.

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