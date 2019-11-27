«الهلال» تكافح «حمى الضنك» في الساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، حملتها لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي، من خلال دعم المستشفيات والمراكز الصحية ،بالأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة.

ففي مديرية المخا، التابعة لمحافظة تعز، تسلمت إدارة المستشفى الميداني، وإدارة مستشفى المخا العام، كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية، وتسلمت إدارة المركز الصحي بمديرية الوازعية، في ذات المحافظة، كمية مماثلة، وبما يمكنه من استقبال الحالات المرضية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، دون الحاجة لنقلهم إلى مستشفى المخا العام.

وفي محافظة الحديدة، تسلمت إدارة مستشفى حيس العام، المستشفى الرئيسي بمديرية حيس، الكميات المطلوبة من الأدوية والمحاليل المخبرية، فيما تسلمت إدارات المستشفى الميداني والمستشفى الريفي بمدينة التحيتا، ومركز مديرية التحيتا، كميات جديدة من ذات الأدوية اللازمة، لمواجهة حمى الضنك، والحميات الأخرى، والإسهالات المائية الحادة.

وثمّن مدير عام مديرية المخا سلطان محمود، ومدير عام مديرية التحيتا حسن هنبيق، الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تطبيب أهالي مديريات الساحل الغربي، وإنقاذ مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا والإسهالات المائية الحادة يومياً، مؤكدين أن دولة الإمارات عودتهم، منذ تحرير مديريات الساحل الغربي، على سرعة تلبية أي نداء استغاثة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحياة الناس.