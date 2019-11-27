حضرموت تشيد بدعم الإمارات لمطار الريان

حضرموت (الاتحاد) أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا عقب توقف دام سنوات جراء الأضرار التي أحدثها تنظيم «القاعدة» الإرهابي في 2015.

وأكد أن إعادة استئناف رحلات الطيران وافتتاح الصالات الخارجية في المطار يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تكبدوا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات.

وقال، إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران «اليمنية» لتتوالى بعدها الرحلات، ما سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، وأعرب عن جزيل الشكر للإمارات والمملكة العربية السعودية لدعمهما المتواصل للمحافظة، وتوجهات السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار.

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