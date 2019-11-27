السيسي: 4 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات التنموية

أحمد عاطف (بورسعيد) قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يتعامل مع المصريين بكل شفافية وصراحة، وذلك بشأن التحديات والمشروعات التنموية التى تحتاج لها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن المبادرات الصحية الأخيرة هدفها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية وتحتاج تدخلاً من الدولة بشكل كبير لحلها. وأعلن السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء (شمال شرق القاهرة)، أمس، عن أن التكلفة الإجمالية للمشروعات التنموية في مصر خلال الآونة الأخيرة تخطت نحو 4 تريليونات جنيه مصري.

وأضاف السيسي أن مشروعات شبكة الطريق في نطاق المنطقة الاقتصادية ببورسعيد كانت مطروحة منذ 15 عاماً ولكن لم يتم تنفيذها، موضحاً أن الافتتاحات الأخيرة «تمثل عملاً ضخماً جداً وتكلفة كبيرة وكان الهدف هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد أو في السخنة أو شرق أو غرب القنطرة والإسماعيلية».

ودشن الرئيس المصري منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، كما تضمنت الافتتاحات أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، والمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنوب الرسوة، وعدداً من الأرصفة لميناء بورسعيد، والصالة المغطاة بالعريش، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم.

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